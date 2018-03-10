Общество

Уже 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом зарегистрировано в Псковской области с начала 2018 года

С начала 2018 года в Псковской области зарегистрировано уже 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» Сергей Никифоров.

По его словам, механизм передачи вируса - воздушно-пылевой (вдыхание высохших экскрементов). В настоящее время геморрагическая лихорадка с почечным синдромом остается самым распространенным природно-очаговым заболеванием вирусной этиологией в Российской Федерации. Источником заражения для людей являются мышевидные грызуны. Летальность больных от этой инфекции составляет от 10 до 20%.

Сезонный подъем заболеваемости отмечается с апреля до сентября. Как показывает многолетний эпидемиологический анализ заболеваемости ГЛПС, основным фактором передачи вируса является работа на приусадебных участках, сбор грибов, ягод, зарегистрированы случаи заражения и в домашних условиях (на дачах).

Наиболее эффективными противоэпидемическими мероприятиями служат дезинфекция объектов внешней среды, инфицированных экскретами грызунов, дератизация- снижение численности мышевидных грызунов и использование средств индивидуальной защиты

«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и все филиалы имеют лицензию на работы по дератизации и дезинфекции.