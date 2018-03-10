Общество

208 пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в Псковской области в 2017 году

В Псковской области в 2017 году с использованием «Азбуки Интернета» по линии «Союза пенсионеров» было проведено 312 занятий, в ходе которых обучено 208 пенсионеров.

Всего по Российской Федерации за прошедший год компьютерную грамотность в рамках проекта «Азбука Интернета» освоили 65 тысяч российских пенсионеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области.

Организаторами проекта являются Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения Пенсионного фонда, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, а также университеты, библиотеки и общественные центры.

«Азбука интернета» стала популярной благодаря продуманному и адаптированному для людей старшего возраста обучающему материалу и доступности программы: проект легко может зайти в каждый дом, где есть компьютер и интернет.

Все материалы размещены на сайте azbukainterneta.ru. Здесь можно найти базовый курс, который рассчитан на тех, кто только приступил к обучению, и модули расширенного курса для более глубокого изучения наиболее востребованных тем.

Здесь же представлены методические материалы и презентации к урокам для преподавателей. Любой пользователь интернета может скачать и распечатать материалы программы.

Отдельно стоит отметить, что в рамках проекта «Азбука интернета» Пенсионный фонд и «Ростелеком» регулярно проводят конкурс «Спасибо интернету» для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности. В конкурсе «Спасибо интернету 2017!» приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ, при этом самой старшей участнице конкурса исполнился 101 год.

Существенным вкладом в развитие проекта стала организация видеосеминаров для преподавателей и организаторов курсов по «Азбуке Интернета». В первом семинаре приняли участие слушатели из 15 регионов, а ко второму семинару подключились уже 42 региона и более 700 слушателей.

Напомним, обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом и «Ростелекомом» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети.