Общество

Иван Патлач: Псковская область готова к предстоящим выборам президента 18 марта

Псковская область готова к предстоящим выборам президента РФ 18 марта. Все 638 избирательных участков подготовлены к проведению выборной кампании. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 12 марта сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач.

Сегодня, подчеркнул он, вовсю работают пункты приема заявлений от граждан, желающих проголосовать 18 марта по месту пребывания. Иван Патлач также напомнил, что прием заявлений от избирателей для голосования на президентских выборах по месту пребывания ведется в пунктах территориальных и участковых избирательных комиссий и региональных отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, до 24 часов 12 марта подать заявление можно и в электронном виде – в режиме онлайн через интернет-портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале.

Для того, чтобы подать заявление о голосовании по месту пребывания, гражданину нужно до 12 марта обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в любую участковую избирательную комиссию. Там избирателю предложат подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Процесс подачи заявления займет не более 5 минут. При этом гражданин должен указать избирательный участок, где планирует проголосовать на выборах 18 марта.