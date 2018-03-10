Общество

ТОП-3 женских сапог от фабрики Nordman на снегокашу

Считается, что март - время резиновых сапог. На самом деле, это не так. В марте еще холодно. Ноги в «резине» хоть и сухие, но тут же замерзают. И никакие носки тройной вязки из собачьей шерсти не спасут. В чем же форсировать ледяные лужи и снегокашу? В сапогах из современного материала EVA. Или по-русски - ЭВА.

Функционально это те же водонепроницаемые сапоги, но в несколько раз легче и теплее. Можно ходить хоть всю зиму. А уж весной им подавно цены нет.

К весне 2018 фабрика Nordman предлагает женщинам три варианта такой обуви.

Сапоги NORDMAN LIGHT

«И в чем тут разница?» - спросишь ты. Действительно, внешне они мало чем отличаются. Те же резиновые сапоги. Но в них ты можешь часами ходить по снегу и ледяным лужам – ногам будет сухо и тепло, как в настоящих валенках. Даже на простой тонкий носок. Для мартовской «каши-малаши» - то, что надо.