ТОП-3 женских сапог от фабрики Nordman на снегокашу

Считается, что март - время резиновых сапог. На самом деле, это не так. В марте еще холодно. Ноги в «резине» хоть и сухие, но тут же замерзают. И никакие носки тройной вязки из собачьей шерсти не спасут. В чем же форсировать ледяные лужи и снегокашу? В сапогах из современного материала EVA. Или по-русски - ЭВА.
Функционально это те же водонепроницаемые сапоги, но в несколько раз легче и теплее. Можно ходить хоть всю зиму. А уж весной им подавно цены нет.
«И в чем тут разница?» - спросишь ты. Действительно, внешне они мало чем отличаются. Те же резиновые сапоги. Но в них ты можешь часами ходить по снегу и ледяным лужам – ногам будет сухо и тепло, как в настоящих валенках. Даже на простой тонкий носок. Для мартовской «каши-малаши» - то, что надо.
Обычные угги, неважно, натуральные из Австралии или синтетические из Китая, в России долго не живут. Слякоть и грязь превращают их в нечто бесформенное. Ноги постоянно мокнут и мерзнут.
Не для глубоких луж. Но для слякоти и снежной каши – в самый раз.
Итак, ранней весной совсем не обязательно морозить ноги в резиновых сапогах. Есть достойные альтернативы. Дело за малым: выбрать то, что подходит именно тебе.