Общество

Псковичам предлагают сделать селфи на выборах 18 марта и выиграть ноутбук

Псковичам предлагают сделать селфи на выборах 18 марта и выиграть ноутбук. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 12 марта сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач.

Впервые Избирательная комиссия Псковской области запускает конкурс селфи «Моя история выборов». Для участие в нем необходимо прийти на выборы 18 марта, проголосовать, сделать селфи на фоне избирательного участка, выложить в соцсеть «ВКонтакте» или «Инстаграм» до 19 марта с хештегами #избирком60, #мояисториявыборов, #выборы60.

Как пояснила региональный руководитель общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина, по итогам конкурса будут выбраны 10 самых популярных фотографий по лайкам. Их выложат в группу Избирательной комиссии Псковской области в соцсети «ВКонтакте» для открытого голосования. До 15 апреля будут выбраны три победителя.

Кроме того, организаторы конкурса выберут самую креативную фотографию и лучшее фото со звездой.

Призы - ноутбук, два планшета и два портативных зарядных устройства. Подробности на сайте Избирательной комиссии.