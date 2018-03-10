Общество

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Вектор «Детство-2018»

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Вектор "Детство-2018"». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, данный проект реализуется в рамках программы Десятилетия детства и является инициативой уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Цель проекта – выявление лучших государственных и общественных практик в области защиты прав и законных интересов семьи и детей. В конкурсе могут участвовать проекты, которые реализуются при участии местных органов власти и общественных организаций. Лучшие инициативы будут определены по поддержке многодетных, приемных, молодых семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, по оказанию помощи беременным женщинам и талантливым детям, программы, направленные на профилактику абортов и отказов от новорожденных.

«Это не заочный отсмотр документов, мы будем смотреть, как эти практики реализуются наяву», - сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвященной проекту «Вектор "Детство-2018"». - У каждого региона будет возможность попасть в топ лучших практик. Мы направляем письма в регионы для активного взаимодействия в рамках этого проекта. Мне хочется, чтобы эта инициатива стала традиционной, чтобы мы каждый год смотрели эти проекты вместе, возможно, чьи-то инициативы будут распространяться и на федеральном уровне».

Победители будут объявлены в мае в номинациях «Проект года-2018» - лучшая практика года, «Топ -10» - десять лучших в каждой номинации и «Топ -100» - лучшие региональные практики. Рейтинг будет обобщать опыт работы региональных властей и самые эффективные социальные проекты НКО. Создание подобного рейтинга может стать своеобразным «банком идей» с открытым доступом в виде интернет-портала. Лучшие социальные практики и технологии будут оцениваться с учетом и эффективности, масштабируемости и результативности с учетом региональных особенностей.

Прием заявок осуществляется до 1 апреля 2018 года. Оставить заявку на участие в конкурсе «Вектор "Детство 2018"» можно на сайте vectordetstvo.ru.