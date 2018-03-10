Общество

Ноутбуки подарила ассоциация «Псковский лес» образовательным учреждениям Псковщины, принявшим участие в конкурсе патриотического рисунка

В канун 8 марта в Опочецком Доме культуры состоялось награждение победителей конкурса патриотического рисунка, посвященного Дню защитника Отечества. Как сообщалось ранее, конкурс был организован Ассоциацией работников лесной отрасли «Псковский лес» и проводился среди детей Красногородского и Опочецкого районов - муниципалитетов, где находятся крупнейшие в регионе интернаты для детей-сирот.

Всего в конкурсе приняли участие 214 детей в возрасте 4 - 17 лет из 13 образовательных учреждений. Жюри конкурса, в состав которого вошли директора детских учреждений, принявших участие в конкурсе, а также представители родительских комитетов, определило 40 победителей в четырех возрастных категориях.

Все победители конкурса были награждены рюкзаками с набором школьных принадлежностей. Кроме того, Ассоциация «Псковский лес» вручила ноутбуки для всех образовательных учреждений, которые приняли участие в конкурсе.

В свою очередь директор Опочецкиой школы-гимназии Юрий Богашев от лица образовательных учреждений поблагодарил организаторов конкурса за призы. Так же Ассоциации «Псковский Лес» было вручено благодарственное письмо от главы Красногородского района.