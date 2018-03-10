Общество

Студент ПсковГУ: На выборы президента нужно идти, что показать свою позицию

На выборы президента нужно идти, что показать свою позицию. Такое мнение на пресс-конференции 12 марта высказал студент ПсковГУ Иван Марченко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его мнению, псковская молодежь не просто проинформирована, переинформирована по выборам президента. «На выборы нужно идти, чтобы выполнить свой гражданский долг и показать свою позицию, причем, сделать это осознанно и здраво. У того, кто не пришел на выборы, нет морального права критиковать власть», - убежден Иван Марченко.

Член Избирательной комиссии Псковской области Илья Можаев такого же мнения: «Чтобы иметь право критиковать власть, нужно выполнить свой гражданский долг и проголосовать за или против нее».