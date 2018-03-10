Общество

Не все избирательные участки Пскова и Великих Лук приспособлены для голосования маломобильных групп избирателей - Дмитрий Шахов

Не все избирательные участки Пскова приспособлены для голосования маломобильных групп избирателей. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Так, по его словам, в Пскове есть избирательные участки, расположенные на втором этаже зданий. «Участки преимущественно располагаются в школах, и во многих учреждениях образования помещений для голосования на первом этаже не хватает. К сожалению, такова объективная реальность», - пояснил он, добавив, что такая же проблема наблюдается и в Великих Луках.

Дмитрий Шахов намерен обратиться в Избирательную комиссию Псковской области с инициативой, чтобы в случаях, если представители маломобильных групп населения не в состоянии самостоятельно добраться до участка, организовать процедуру голосования на дому. «Я внесу рекомендацию в избирком, чтоб в таких случаях члены участковых комиссий выезжали лично по адресу с выездными урнами», - пояснил гость студии.

«Если человек не может добраться до места голосования, он имеет право позвонить в участковую избирательную комиссию и запросить голосование на дому. И тогда к нему домой приедет член УИК с наблюдателями. Если этого не будет сделано, это будет грубое нарушение прав и свобод человека», - резюмировал Дмитрий Шахов.

В целом, по словам омбудсмена, избирательные комиссии Псковской области готовы к проведению выборов 18 марта.