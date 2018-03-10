Общество

192 случая искажения криминальной статистики удалось предотвратить прокуратуре Стругокрасненского района в 2017 году

Прокуратурой Стругокрасненского района на системной основе принимаются меры по обеспечению достоверности уголовно-правовой статистики на территории региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре муниципалитета, так, в 2017 году по итогам проведенных в правоохранительных органах района проверок выявлено 192 нарушения при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о следственной работе и дознании, рассмотрении сообщений о преступлениях.

В целях устранения нарушений закона внесено 10 актов прокурорского реагирования.

Таким образом, прокуратуре района удалось предотвратить 192 случая искажения данных официальной статистики о преступлении и лице, его совершившем, в том числе сведений о квалификации, экономической направленности содеянного, подразделениях, службах, органах, выявивших преступления, совершении преступлений в общественных местах, включая улицу, лицами, ранее совершавшими преступления, ранее судимыми, в том числе с рецидивом, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, размере причиненного и возмещенного материального ущерба.

В результате принятых прокуратурой Стругокрасненского района мер предотвращено искажение показателей государственной статистической отчетности в пределах отчетного периода, тем самым максимально обеспечена достоверность криминальной статистики по Стругокрасненскому району за 2017 год.