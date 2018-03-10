Общество

Областная библиотека приглашает на выставку, посвященную истории российской государственности

Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) приглашает на книжную выставку «История российской государственности. Институт президентской власти».

На выставке представлена литература по избирательному праву, по истории российской государственности от её истоков до новейшего времени, а также книги, рассказывающие об институте выборов, электорально-правовой культуре, избирательных системах и технологиях. Издания раскрывают роль и значение выборов и референдумов в системе народовластия, особенности организации выборов президента Российской Федерации.

Экспозиция призвана помочь формированию избирательной культуры, напомнить о том, что выборы - это большая ответственность и обязанность каждого гражданина. Книги адресованы широкому кругу читателей: организаторам выборов, участникам избирательного процесса, всем, кто интересуется проблематикой выборов, изучает избирательное право Российской Федерации.

Выставка работает до 18 марта 2018 года.