Общество

Диагноз корь у одноклассника заболевшего в Пскове ребенка не подтвердился

Диагноз корь у одноклассника заболевшего в Пскове ребенка не подтвердился. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный санитарный врач Псковской области, руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Что касается первого случая заболевания корью в Пскове, отметил он, то инкубационный период уже прошел, новых случаев не зафиксировано. Диагноз корь у одноклассника заболевшего ребенка не подтвердился.

«Будем надеяться, что продолжения не последует, заболевание пресеклось, ограничившись одним заболевшим», - отметил Александр Нестерук.

Он также добавил, что корь до сих пор подозревают у сотрудницы одного из псковских ресторанов, но анализы пока не готовы. «Скорее всего подтверждения не будет, наверняка, это тоже не корь, потому что доктора сами сомневаются, просто перестраховались. Ждем результатов из Петербурга. Если и там получим отрицательный ответ, вся эта история на этом закончится», - добавил главный санитарный врач области.