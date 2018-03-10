Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области идет на спад - главный санитарный врач

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области идет на спад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный санитарный врач Псковской области, руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

По его словам, на минувшей неделе ОРВИ заболели 3986 человек, что на 39% ниже, чем на неделей ранее. «Заболеваемость идет на убыль. На сегодня по области она ниже эпидемического порога на 37%», - подчеркнул Александр Нестерук.

Из всех случаев 1486 городских. Снижение по сравнение предыдущей неделей на 34,5%. Ниже эпидпорога почти на 22%. «Ни в одной из возрастных групп эпидпорог не превышен», - уточнил Александр Нестерук.

Он также добавил, что в 21 случае проводилось лабораторное исследование анализов заболевших, в 10 случаях выявлен грипп B. «Это традиционно для марта в Псковской области», - добавил главный санитарный врач региона.