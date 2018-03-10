Общество

Партию срезов цветов и бутонов не пустили в Псковскую область

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в международном автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Бурачки» проведен досмотр с полной выгрузкой партии срезов цветов и бутонов, срезов декоративной зелени, в количестве более 170 тысяч штук. По результатам контрольных мероприятий часть партии, около 100 тысяч штук, запрещена к ввозу.

Как сообщает пресс-служба Управления, причиной запрета ввоза стало отсутствие фитосанитарного сертификата на 47 тысяч цветов, а также отсутствие на упаковках (более чем у 57 тысяч штук срезанных цветов и зелени) маркировки, соответствующей обязательным фитосанитарным требованиям при ввозе подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического союза.

Запрещенные к ввозу цветы возращены на сопредельную территорию.