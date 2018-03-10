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Общество

В Плюсском районе вручен 400-й сертификат на материнский капитал

12.03.2018 16:05|ПсковКомментариев: 0

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, в отделе Пенсионного фонда России в Плюсском районе вручен 400-й сертификат на материнский капитал.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, обладателями сертификата стали Любовь и Владимир Федоровы в связи с рождением в их семье второго ребенка.

Цветы и памятные подарки семье вручали начальник отдела ПФР Загра Ахмедова и глава городского поселения «Плюсса» Татьяна Леппо. Они пожелали Федоровым семейного благополучия, успехов в воспитании сыновей Тимофея и Юрия, весеннего настроения и успехов во всех начинаниях.

Загра Ахмедова разъяснила родителям, на какие цели можно использовать средства материнского капитала.

Отметим, что с начала действия государственной программы по поддержке семей, имеющих детей в Плюсском районе 400 семей получили сертификаты на материнский (семейный) капитал. Распорядились «материнскими» деньгами 292 семьи. Самое популярное направление их использования - это улучшение жилищных условий. На эти цели свой капитал направили 160 семей (55%). Также 132 семьи (45%) направили средства материнского капитала на образование детей.

Напомним, что право на получение материнского капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года появился второй или последующий ребенок.

Размер материнского капитала в этом году составляет 453 026 рублей. Действие Программы поддержки семей продлено до 31 декабря 2021 года.

Теги: #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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