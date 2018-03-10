Общество

В Опочке прошла молодежная акция «Вместе идем на выборы»

В Опочке прошла молодежная акция «Вместе идем на выборы», которая проводится в рамках Декады молодого избирателя и в целях подготовки молодежи к сознательному участию в выборах, повышению интереса молодых и будущих избирателей к избирательному законодательству и избирательным процессам, формирования активной гражданской позиции молодежи, воспитания чувства гражданской ответственности, долга и патриотизма.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, в качестве переходящего символа акции Избирательной комиссией Псковской области изготовлен стилизованный бюллетень с наименованием каждого муниципального образования области.

В Опочецкий район бюллетень прибыл из Красногородска, а после проведения акции был передан в Себежский район.

К студентам Опочецкого индустриально-педагогического колледжа и старшеклассникам города с призывом проявить свою гражданскую позицию и активность обратилась семья Зоновых, которая одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года - 2017». Глава семьи Валерий Зонов поставил в стилизованном бюллетене отметку, подтверждающую готовность избирателей Опочецкого района принять участие в выборах.

Молодежь активно откликнулась на призыв прийти на избирательные участки и поддержала акцию «Вместе идем на выборы».

В заключении акции прошел флешмоб - все участники мероприятия выстроились в символическую галочку и выпустили шары цветов Государственного флага.

Акцию провела территориальная избирательная комиссия Опочецкого района во взаимодействии с центрами образования и культуры района, отделом по социальной политике администрации муниципалитета.

Председатель ТИК Опочецкого района Татьяна Бобылева отметила, что проведение таких молодежных акций и флешмобов, мотивирует молодых и будущих избирателей интересоваться вопросами государственного и муниципального управления, чтобы в будущем они смогли возложить на свои плечи ответственность за судьбу своей страны и своей малой Родины.

«У каждого по-настоящему взрослого человека есть своя позиция, свой кандидат. Необходимо принимать участие в выборах, выражая свою гражданскую позицию. Быть гражданином - значит голосовать», - считает она.

Также Татьяна Бобылева выразила уверенность, что молодые люди обязательно придут на избирательные участки 18 марта в день выборов президента и тем самым докажут, что им не безразличны процессы, происходящие в нашем государстве и обществе.

Добавим, полностью заполнить бюллетень участники акции планируют 16 марта 2018 года перед выборами президента РФ.

В этот день в Пскове на набережной реки Псковы пройдет заключительный флешмоб и в бюллетене будет поставлена завершающая символическая галочка «За». Таким образом, все участники акции «Вместе идем на выборы», продемонстрируют свою готовность прийти на избирательные участки 18 марта и не упустить шанс выбрать свое будущее и будущее всей страны.

Также в это время на набережной соберутся и те, кто поддерживает еще одну акцию Избирательной комиссии Псковской области - молодежный конкурс на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года «#мояисториявыборов».

Напомним, что участник конкурса должен 18 марта 2018 года прийти на избирательный участок, сделать селфи с соблюдением требований, установленных положением, и опубликовать сделанную фотографию в социальной сети vk.com или instagram.com с обязательным размещением хештегов #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Причем, селфи может быть размещено как в одном, так и в обеих указанных социальных сетях до 20:00 19 марта 2018 года.

Победителей ждут ценные призы, за которые стоит побороться. В номинации «Лучшее фото»: 1 место - ноутбук, 2 место - планшет, 3 место - планшет. В номинации «Самое креативное фото»: 1 место - портативное зарядное устройство, в номинации «Лучшее фото со звездой»: 1 место - портативное зарядное устройство. Подробная информация о Конкурсе на сайте избиркома здесь>>>>