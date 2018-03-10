Общество

Сельхозпредприятия Псковского района увеличили продуктивность дойного стада

За два месяца текущего года сельхозпредприятиями Псковского района произведено 3230 тонн молока, что на 6 % больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, по сравнению с 2017 годом продуктивность дойного стада увеличилась на 43 килограмма. Этот показатель за два месяца составил 952 килограмма.

В Псковском районе произведено 5613 тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Работники животноводческого комплекса ООО «ПсковАгроИнвест» произвели 1842 тонны мяса свиней, птицефабрики ООО «Племрепродуктор «Назия» - 3636 тонн мяса птицы. Хозяйствами произведено 135 тонн мяса крупного рогатого скота.