Общество

В Псковском филиале академии началась первоначальная профессиональная подготовка рядового и младшего начальствующего состава учреждений и органов УИС

Сегодня в Псковском филиале академии состоялось организационное собрание со слушателями курсов, которые приехали в образовательную организацию из УФСИН России по Липецкой, Смоленской, Новгородской и Псковской областям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Начальник Псковского филиала академии Юрий Панин и заместители по направлениям деятельности разъяснили слушателям порядок обучения и проживания на территории образовательной организации.

В программу обучения входят не только учебные дисциплины, но и физическая, строевая и огневая подготовка, основы делопроизводства и оказания первой медицинской помощи. В апреле слушателям курсов предстоит сдать экзамены по изученным дисциплинам.

В выходные дни обучающихся ожидает культурная программа: сотрудники Псковского филиала академии готовы познакомить гостей города с достопримечательностями Псковской области.