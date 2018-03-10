Общество

Скончался Олег Табаков

Скончался народный артист Олег Табаков. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Артисту было 82 года. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. В последние минуты семья была рядом с артистом.

Как сообщает Рен ТВ, последние несколько месяцев народный любимец находился в больнице – он был госпитализирован в конце ноября 2017 года. С тех пор о состоянии артиста поступали противоречивые новости: сначала сообщалось, что Табаков болен пневмоний и вскоре выпишется из больницы, позднее стало известно, что ситуация со здоровьем у актера более серьезная – его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не может говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени.

В январе 2018 года новости были утешительными: сообщалось, что актер идет на поправку. Однако уже через месяц стало известно, что большую часть времени Табаков проводит в состоянии искусственной комы. Медики установили, что организм артиста настолько слаб, что просто не справляется с малейшими нагрузками.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Являлся одним из основателей театра «Современник». Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Входил в состав Совета по культуре и искусству при президенте России. Зрителям известен по ролям в таких фильмах как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев». Также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино.