Общество

Александра Козловского попросили возгласить попечительский совет Юнармейского движения Псковской области

Депутата Государственной Думы Александра Козловского попросили возгласить попечительский совет Юнармейского движения Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением на личный прием в региональное отделение партии «Единая Россия» обратились руководитель штаба регионального Юнармейского движения Михаил Рыбчинский и директор центра «Патриот» Анатолий Мультах.

Михаил Рыбчинский напомнил, что Юнармия создана в России в 2016 году, в настоящий момент в Псковской области действует региональное и 19 местных отделений, в ряды Юнармии принято 1409 жителей области. На сегодняшний день псковские юнармейцы активно принимают участие в мероприятиях патриотической направленности. «Все это хорошо, Юнармия развивается, но есть проблемы с финансированием. Мы просим вас оказать помощь и возглавить попечительский совет регионального отделения, чтобы оказывать содействие в том числе и местным отделениям», - отметил Михаил Рыбчинский. По его словам, от части мероприятий приходится отказываться именно по финансовым причинам.

Депутат Александр Козловский поинтересовался, каким образом работает Юнармия на сегодняшний день, кем финансируется движение. Михаил Рыбчинский пояснил, что руководящую функцию взяло на себя Минобороны, но в то же время Юнармия является частью Российского движения школьников, и финансирование должно идти по линии министерства образования. «Но ни по линии Минобороны, ни по линии Минобра финансирования нет», - пояснил он. Руководитель штаба Юнармии добавил, что со своей стороны Минобороны предоставляет материальную базу в виде возможности проводить занятия в воинских частях, но такие вопросы, как, например, обеспечение формой остаются открытыми.

Александр Козловский выразил готовность подключиться к решению проблемы, но признался, что профинансировать все отделения физически не сможет. «Если мы создаем попечительский совет, то там должен быть не только один депутат. Должна быть целая сеть попечительских советов и в районах, чтобы они на месте искали спонсоров, которые будут поддерживать это движение. Со своей стороны я проведу консультации с главой комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым. Возможно, он поможет оказать помощь в вопросах взаимодействия», - отметил он. Также парламентарий высказал мнение о том, что вопрос поддержки Юнармии в регионе нужно адресовать и к врио губернатора, предложив включить его в попечительский совет.