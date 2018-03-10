Общество

«Дорожную карту» по сохранению Псковской ГРЭС после 2021 года поручил разработать Михаил Ведерников

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 12 марта, провел рабочее совещание с генеральным директором ПАО «ОГК-2» Станиславом Ананьевым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, поводом для встречи стали многочисленные сигналы о закрытии Псковской ГРЭС в Дедовичском районе, несмотря на достигнутые ранее договоренности между администрацией Псковской области и руководством компании.

В ходе разговора стороны подтвердили, что станция продолжит свою работу до 2021 года включительно в рамках прошедшего конкурентного отбора мощностей.

Говоря о дальнейшем формате работы предприятия, врио губернатора Михаил Ведерников настоял, что в этом вопросе руководство ОГК-2 должно опираться не только на экономический, но и на социальный фактор, так как ГРЭС - важный объект не только для Дедовичского района, но и всей Псковской области. Сейчас на станции трудится порядка 300 человек, ее работа обеспечивает теплом почти 3 тысяч жителей района, школу, два детских сада и Дом культуры. Кроме того, подчеркнул руководитель региона, Псковская ГРЭС имеет потенциал для дальнейшего развития - на сегодняшний день три инвестора рассматривают возможность размещения своих производств на базе станции. «При принятии дальнейших решений компания должна учитывать и этот момент», - добавил Михаил Ведерников.

По итогам обсуждения стороны договорились принять всевозможные меры, которые позволят станции работать и после 2021 года.

Один из предложенных руководством ОГК-2 вариантов - создание в Дедовичском районе территории опережающего развития с различными производствами, которые будут функционировать за счет Псковской ГРЭС. Михаил Ведерников эту идею поддержал и поручил председателю Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву проработать вопрос.

Кроме того, по инициативе врио губернатора до конца лета будет разработана детальная «дорожная карта» возможных вариантов сохранения и развития предприятия с учетом его мощностей. В дальнейшем документ будет вынесен на обсуждение на уровне правительства Российской Федерации.

Что касается текущей ситуации на Дедовичской ГРЭС, то, по словам гендиректора ОГК-2 Станислава Ананьева, планируется оптимизация штатной численности сотрудников в количестве 30 человек.

Михаил Ведерников подчеркнул, что компания должна нести полную ответственность перед этими сотрудниками. «Если под сокращение попадут молодые специалисты, рассмотрите возможность их трудоустройства на других объектах компании. Мы же со своей стороны окажем необходимую поддержку в трудоустройстве лиц пенсионного и предпенсионного возраста», - заключил врио губернатора.