Общество

Около 40 тонн запрещенных к ввозу польских яблок задержали на границе в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации партии яблок польского происхождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, случай произошел в районе населенного пункта Лобок Невельского района.

В общей сложности в двух задержанных автомобилях насчитывалось около 40 тонн запрещенной продукции, которую пытались незаконно ввезти в нашу страну два гражданина Республики Беларусь. Водители транспортных средств не смогли предоставить товарно-сопроводительные документы на перевозимый ими груз.

Как пояснили задержанные мужчины, яблоки предназначались для реализации в городе Санкт-Петербурге.

Задержанный груз и водители автомобилей в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.