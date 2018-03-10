Общество

В Управлении судебных приставов побывал врио губернатора Псковской области

Управление ФССП России по Псковской области посетил с рабочим визитом врио губернатора Михаил Ведерников в понедельник, 12 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, руководитель области осмотрел административное здание управления и его подразделения, пообщался с сотрудниками УФССП, побывал на тренировочных занятиях судебных приставов-исполнителей и провел личную встречу с главным судебным приставом Псковской области Сергеем Колесниковым.

Руководитель управления рассказал врио губернатора, что по итогам 2017 года судебные приставы-исполнители взыскали в общей сложности около 1,7 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2016 году.

Положительная динамика наблюдается и по взысканию денежных средств в консолидированный бюджет. В прошлом году перечислено более 700 млн рублей, что на 19% больше чем за предыдущий период. По фискальным платежам в бюджеты всех уровней перечислено 670 млн рублей.

В 2017 году в управлении был создан специализированный отдел по работе с неплательщиками алиментов. За год работники подразделения перечислили в пользу детей 18 млн рублей. Всего же по области было взыскано алиментных платежей на 58 млн рублей. При этом Сергей Колесников отметил, что количество производств в отношении алиментщиков сокращается, и в прошлом году достигло минимума.

Напротив, растет количество исполнительных производств по кредитным и жилищно-коммунальным платежам. В счет последних за 2017 год взыскано более 120 млн рублей.

Особое внимание в Управлении ФССП России по Псковской области уделяют вопросам контроля за исполнением социально значимых категорий исполнительных производств.

За отчетный период взыскано и перечислено жителям региона задолженности по заработной плате на сумму порядка 10 млн рублей.

По мнению главного судебного пристава Псковской области, высоких результатов работы удалось достичь с помощью информационных технологий. Благодаря их внедрению в работу, приставы-исполнители могут вести одновременно более 3 тыс исполнительных производств.

По итогам рабочего визита в УФССП России по Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что перед коллективом управления стоят сложные и объемные задачи. В связи с этим администрация области продолжит прилагать усилия для укрепления материально-технической базы управления и оказывать помощь в решении вопросов служебной деятельности судебных приставов. В свою очередь от сотрудников Управления руководство ожидает компетентного и эффективного выполнения своих обязанностей в 2018 году.