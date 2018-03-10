Общество

В Пскове стартовал конкурс «Ученик года-2018»

Сегодня, 12 марта, в Псковском педагогическом комплексе состоялось торжественное открытие традиционного конкурса «Ученик года-2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в этом году конкурсные задания посвящены проекту «Десятилетие детства» и Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации. На победу претендуют 18 старшеклассников из 18 школ Пскова. Победитель будет определен 15 марта.

От имени главы Пскова и депутатов Псковской городской Думы конкурсантов поприветствовал заместитель руководителя муниципалитета Владимир Воробьев. «Все вы талантливые и трудолюбивые. Именно вам предстоит обустраивать Россию и наш город. В добрый путь!», - отметил он, обращаясь к участникам конкурса.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поблагодарила организаторов за тему конкурса: «Быть добровольцем – это особые слова. Будет интересно услышать новые идеи, как молодёжи проявить себя».

Заместитель руководителя управления образования администрации Пскова, председатель конкурсного жюри Светлана Котова назвала отличительные черты ученика года – молодой, умный, эрудированный, талантливый, а также подчеркнула, что хотела бы жить в том мире, который будет построен нынешними молодыми людьми.

Победитель прошлогоднего конкурса «Ученик года» Илья Рыжов пожелал зрителям положительных эмоций, а участникам - победы.

Конкурсантам предстоит пройти следующие конкурсные испытания: «Визитная карточка» - это самопредставление на тему «БлагоДарю», конкурсы «Эрудит» и «Доброе дело для родного города» и открытая дискуссия. По итогам всех конкурсов определят пять участников финала, которые проведут со зрителями флэш-моб на тему волонтерства.

Напомним, городской конкурс «Ученик года» проводится управлением образования администрации города Пскова с 2000 года. За это время в нем приняли участие более 300 учеников. Это ученики 10-11 классов общеобразовательных учреждений города, успевающие на «хорошо» и «отлично», занимающие активную жизненную позицию, представляющие органы ученического самоуправления, участники различных городских, областных и всероссийских конкурсов творческой и интеллектуальной направленности.