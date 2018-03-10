Общество

На 6 лет может отправиться за решетку менеджер из Пскова, присвоивший 475 тыс рублей

Прокуратурой города Пскова в суд направлено уголовное дело в отношении жителя города, обвиняемого в присвоении вверенных ему денежных средств, принадлежащих организации, в крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, являясь менеджером фирмы, осуществляющей оптовую торговлю строительными материалами, в период с сентября 2016 года по август 2017 года, имея с помощью программы «Банк-Клиент» удаленный доступ к расчетному счету организации, систематически перечислял с него денежные средства на свои банковские карты и распоряжался ими по своему усмотрению. Таким способом, пока данный факт не был выявлен руководством фирмы, ему удалось похитить более 475 000 рублей.

За совершение указанного преступления мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.