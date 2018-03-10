Общество

Благодаря действиям прокуратуры Пскова легализованы трудовые отношения с тремя работниками индивидуального предпринимателя

Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения трудовых прав работников, нанятых индивидуальным предпринимателем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе проверки установлено, что работники выполняли свои трудовые функции без оформления трудовых договоров.

В целях устранения выявленных нарушений и восстановления нарушенных прав граждан 20 февраля прокуратурой города в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление. Кроме того, заместителем прокурора города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, с тремя работниками заключены трудовые договоры.