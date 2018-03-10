Общество

Более 4,2 млн россиян пожелали проголосовать на президентских выборах по месту пребывания

Более 4,2 миллиона россиян изъявили желание проголосовать на президентских выборах по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

«На сегодняшний день уже подано свыше 4 миллионов 250 тысяч таких заявлений», — уточнила глава ЦИК.

Она напомнила, что прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг завершается 12 марта. После этого с 13 марта до 14:00 17 марта подать заявление можно будет только в участковой комиссии по месту регистрации.

В феврале сообщалось, что уровень явки на президентских выборах в России ожидается в пределах 60-65 процентов.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Помимо действующего президента Владимира Путина, на пост главы государства претендуют еще семь кандидатов. Президент будет избран на шестилетний срок.