Общество

Отделение ПФР по Псковской области: Пенсионный фонд РФ делает взаимодействие граждан с банками более удобным

На портале государственных услуг gosusugi.ru реализован сервис, в рамках которого Пенсионный фонд в личном кабинете предоставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР.

Гражданин может по своему усмотрению с помощью средств портала госуслуг отправить полученные сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в кредитную организацию. В результате кредитная организация получает от гражданина сведения, достоверность которых подтверждается электронной подписью ПФР, и может их использовать для оценки финансового положения заемщика*.

Данный порядок информирования доступен любым кредитным организациям, которые включены в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граждане могут предоставлять информацию в более чем тридцать банков, и это количество продолжает расти.

Напомним, в настоящее время узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а также получить другие услуги Пенсионного фонда в электронном виде можно в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.

* В соответствии с приказом министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 июля 2017 года №375.