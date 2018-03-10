Общество

Зампрокурора Псковской области проведет прием граждан в Великих Луках

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в марте 2018 года проведет личный прием граждан в прокуратуре города Великие Луки, расположенной по адресу: Великие Луки, ул. Пушкина, д. 10.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, для встречи с заместителем прокурора области в срок до 16 марта 2018 года необходимо обратиться к прокурору города Великие Луки Александру Елгину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.