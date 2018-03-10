Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, служба по контракту гарантирует социальную защищенность, возможность карьерного роста, профессионального совершенствования, достойное денежное довольствие.
Сотрудником пограничных органов Федеральной службы безопасности может стать гражданин России в возрасте до 35 лет, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.
Предпочтение отдается гражданам мужского пола в возрасте от 19 до 35 лет, физически развитым людям, с хорошим состоянием здоровья, с образованием не ниже среднего (полного) общего.
Военнослужащим предоставляются:
- денежное довольствие от 30 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной категории и результатов выполнения своих должностных обязанностей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- страхование жизни и здоровья;
- предоставление права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России;
- обеспечение вещевым довольствием;
- предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.
- наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.
Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту обращаться по адресам:
- Псков, ул. Инженерная, д. 113; тел. 8 (8112) 698-121, 698-228;
- Псковская область, г. Гдов, ул. Ленинградская, д. 9; тел. 8 (81131) 2-13-31;
- Псковская область, г. Печоры, ул. Приозерная, д. 1; тел.8 (81148) 2-17-95;
- Псковская область, г. Пыталово, дер. Шелино, тел. 8 (81147) 2-17-49;
- Псковская область, г. Себеж, пер. Почтовый, д. 4Е, тел. 8 (81140) 2-19-90.
- Псковская область, г. Невель, ул. Ленкоммуны, д. 28Б, тел. 8 (81151) 2-14-62.