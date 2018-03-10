Общество

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, служба по контракту гарантирует социальную защищенность, возможность карьерного роста, профессионального совершенствования, достойное денежное довольствие.

Сотрудником пограничных органов Федеральной службы безопасности может стать гражданин России в возрасте до 35 лет, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Предпочтение отдается гражданам мужского пола в возрасте от 19 до 35 лет, физически развитым людям, с хорошим состоянием здоровья, с образованием не ниже среднего (полного) общего.

Военнослужащим предоставляются:

- денежное довольствие от 30 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной категории и результатов выполнения своих должностных обязанностей;

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток;

- бесплатное медицинское обеспечение;

- страхование жизни и здоровья;

- предоставление права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России;

- обеспечение вещевым довольствием;

- предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.

- наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту обращаться по адресам:

- Псков, ул. Инженерная, д. 113; тел. 8 (8112) 698-121, 698-228;

- Псковская область, г. Гдов, ул. Ленинградская, д. 9; тел. 8 (81131) 2-13-31;

- Псковская область, г. Печоры, ул. Приозерная, д. 1; тел.8 (81148) 2-17-95;

- Псковская область, г. Пыталово, дер. Шелино, тел. 8 (81147) 2-17-49;

- Псковская область, г. Себеж, пер. Почтовый, д. 4Е, тел. 8 (81140) 2-19-90.

- Псковская область, г. Невель, ул. Ленкоммуны, д. 28Б, тел. 8 (81151) 2-14-62.