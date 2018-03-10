Общество

В Полистовском заповеднике енотовидные собаки подрались за нору. ВИДЕО

Драматичную историю засняла одна из фотоловшек Полистовского заповедника прошедшей зимой - енотовидные собаки не поделили нору.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, предположительно, сначала в норе жили две собаки, а затем появилась третья. Она заняла нору и в течение ночи обороняла ее от возвратившихся хозяев. Впоследствии захватчица покинула свое убежище, и туда вернулись его первоначальные обитатели.



Захват чужих жилищ - обычное явление для енотовидных собак, сами они не слишком любят копать норы, часто занимая лисьи или барсучьи. Например, в этой норе в прошлые годы жило семейство барсуков.