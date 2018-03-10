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Общество

Приоритетной задачей власти должна стать борьба с бедностью, повышение зарплат и пенсий - опрос ПЛН

13.03.2018 11:17|ПсковКомментариев: 8

Читатели Псковской Ленты Новостей убеждены, что из всех задач, заявленных в послании Владимира Путина Федеральному Собранию 1 марта, приоритетной для власти должна стать борьба с бедностью, повышение зарплат и пенсий. Как свидетельствуют итоги свежего опроса, проведенного на сайте ПЛН, данную задачу считают приоритетной 61,67% респондентов.

15% участников опроса считают главной задачей власти обеспечение экономического роста и преодоление технологического отставания; 5,25% - развитие территорий, в том числе небольших городов и поселков; 3,30% - сбережение нации и демографический подъем.

2,89% назвали в качестве приоритетной задачи, озвученной президентом в послании, повышение качества медицинских услуг; 2,62% - наведение порядка в ЖКХ; 2,35% - развитие образования и науки; 2,22% - укрепление обороноспособности страны.

1,08% респондентов полагают, что власть страны должна сосредоточиться на строительстве доступного жилья. По 0,94% участников опроса назвали в числе главных задач масштабный ремонт дорог в регионах и обеспечение экологической безопасности.

Другой вариант ответа имеется у 1,41% респондентов, 0,34% затруднились с ответом.

Всего в опросе ПЛН приняли участие 1487 человек.

Теги: #опрос ПЛН #послание Путина Федеральному Собранию
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 39 человек
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