Общество

Псковский Росреестр напоминает о работе «телефона доверия»

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что в целях выявления и пресечения признаков возможных правонарушений коррупционной направленности со стороны государственных гражданских служащих в ведомстве функционирует «телефон доверия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе управления Росреестра по Псковской области по «телефону доверия» 8-(8112) 62-10-41 принимается и рассматривается информация о фактах:

коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников;

конфликта интересов в действиях (бездействиях) гражданских служащих и работников;

несоблюдения гражданскими служащими и работниками ограничений и запретов в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.

«Телефон доверия» функционирует ежедневно, круглосуточно, без выходных и перерывов, в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).

Все обращения о фактах коррупции и иных нарушений законодательства о противодействии коррупции, совершенных гражданскими служащими и работниками управления, поступившие по «телефону доверия», не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления оформляются докладной запиской и вносятся в журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступивших по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции в управлении. Дальнейшее рассмотрение обращения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».