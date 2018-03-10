Общество

Производственно-логистическая база на Зональном шоссе в Пскове ушла с молотка

Производственно-логистическая база на Зональном шоссе в Пскове ушла с молотка в рамках дела о банкротстве. Как говорится в итоговом протоколе о результатах проведения открытых торгов, организатором торгов выступил конкурсный управляющий ООО «Кроника». Универсальная производственно-логистическая база, расположенная по адресу: г. Псков, Зональное шоссе, 26, являлась предметом залога АО «Россельхозбанк».

Начальная цена лота, согласно извещению о проведении публичного предложения, составила 34 504 200 рублей. Победителем торгов признан Владимир Кузь.

Напомним, ранее на торги был выставлен спорткомплекс «Электрон», также принадлежавший предприятию-банкроту ООО «Кроника».