Общество

Нина Черемисина: 18 марта надо отдать свой голос за того, на кого надеешься

В день выборов президента РФ, 18 марта, надо отдать свой голос за того, на кого надеешься. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Москве 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР Нина Черемисина.

Она отметила, что сама непременно пойдет на выборы 18 марта. «Я же гражданка России. Я считаю, что все должны голосовать, должны выразить свое мнение», - сказала олимпийская чемпионка.

Молодым избирателям она желает определиться с выбором. «Телевидение очень подробно все освещает, знакомит со всеми кандидатами в президенты, у кого какая позиция, программа. Нужно просто посмелее смотреть на эти вещи. Я человек в возрасте, мне есть, с чем сравнить, поэтому я свой выбор уже сделала, я знаю, за кого буду голосовать», - призналась Нина Черемисина.

«Это наша жизнь, жизнь России. Это серьезное дело. Если люди не придут, не проголосуют, кто-то может этим воспользоваться. Надо отдать свой голос за того, на кого надеешься», - убеждена собеседница агентства.