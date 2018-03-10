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Общество

Глава одного из комитетов Госдумы предлагает законодательно оформить понятие «информационная война»

13.03.2018 11:41|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (фракция ЛДПР) предложил внести в законодательство России понятие «информационной войны», при этом может быть усилен контроль за услугами или товарами из страны, находящейся в состоянии информационной войны с Россией, сообщает «Интерфакс».

«Нам стоит занять более жесткую позицию и начать с законодательного закрепления понятия "информационной войны". МИД России на основании результатов парламентского или иного расследования смог бы объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии информационной войны против России», - сказал М.Дегтярев журналистам во вторник.

По его словам, «такое официально закрепленное понятие может быть использовано при расследовании преступлений против российских граждан или рассмотрении обвинений в отношении наших соотечественников со стороны других государств».

«Одной из версий в таком случае должна рассматриваться работа государственных или частных спецслужб по заказу политического штаба информационной войны против России», - сказал депутат.

«Признание того или иного государства находящимся в состоянии информвойны с Россией может повлечь усиление контроля за товарами и услугами, поступающими из данной страны. (...) Тем самым открытая антироссийская политика будет приводить к экономическим потерям в условиях конкуренции разных стран за российский рынок», - полагает М.Дегтярев.

Такое заявление он сделал после того, как британский премьер Тереза Мэй заявила, что в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля прослеживается «русский след», а министр иностранных дела Великобритании заявил, что британские политики могут не приехать на ЧМ в России.

М.Дегтярев считает, что такие заявления «британских функционеров о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 английскими чиновниками и другими официальными лицами ожидаемы».

Источник: Псковская Лента Новостей
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