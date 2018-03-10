Общество

Участники программы государственного софинансирования пенсии имеют право на налоговый вычет, напоминает псковичам ПФР

Управление ПФР в г. Пскове и Псковском районе напоминает, что псковичи - участники программы государственного софинансирования пенсии имеют право на налоговый вычет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, сумма, которую вносит гражданин на свой пенсионный счет в рамках программы, не облагается налогом на доходы физических лиц.

То есть, граждане, вступившие в программу софинансирования, имеют право получить обратно 13% от суммы взносов в качестве социального налогового вычета. Это составит от 260 до 1560 рублей - в зависимости от уплаты суммы добровольных взносов (от 2000 до 12000 рублей) в течение налогового периода. Задекларировать доходы и получить вычет можно в течение 3 лет.

Для получения налогового вычета необходимо подать в налоговый орган по месту жительства декларацию и заявление о желании получить социальный налоговый вычет. Подтверждающие документы - квитанции об уплате дополнительных страховых взносов через банк или, в случае удержания сумм из заработной платы, справка работодателя об уплаченных суммах дополнительных страховых взносов.

Контролировать формирование средств в рамках программы софинансирования участники могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг. В нем отображается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход.

Все эти сведения также есть в выписках и извещениях из лицевого счета, которые можно получить в Пенсионном фонде России или многофункциональном центре, предоставляющем такую услугу.

Личные взносы в рамках программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются гражданину при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства.

ПФР обращает внимание, что согласно законодательству государственная поддержка формирования пенсионных осуществляется в течение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

С начала действия программы государственного софинансирования псковичи внесли на свою будущую пенсию более 243 млн. рублей. Только в 2017 году сумма взносов составила более 21 млн. рублей.

Подробную информацию об участии в программе государственного софинансирования пенсии можно получить в Центре консультирования Пенсионного фонда по телефону 8 800 302-2-302 (для звонков из всех регионов России) и на сайте фонда.