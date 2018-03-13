Общество

Юрий Новохижин: Пойди и скажи, что я против того же самого

«Пойти на выборы и проголосовать - это гражданский долг», - заявил актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, секретарь Союза театральных деятелей Союза театральных деятелей, член партии «Справедливая Россия» Юрий Новохижин в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

По мнению Юрий Новохижина, граждане своим голосом не только выражают свою позицию, но и таким образом отдают долг государству. Кроме того, он подчеркнул, что люди, игнорирующие выборы, манипулируют Конституцией, вспоминая о ней, только когда им выгодно.

«А зачем я пойду, опять то же самое… Да ради Бога, пойди и скажи, что я против того же самого или наоборот, я поддерживаю, – считает он. – Вот сейчас начнется, а вот выборы, там не того выбрали. А что ты тогда не ходил? Надо было идти и громко своим голосом хотя бы одним сказать: а я вот против был».