Общество

В Пскове проходит расширенное заседание Псковского регионального отделения ВСМС

В Пскове открылось расширенное заседание Псковского регионального отделения Всероссийского совета по местному самоуправлению. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие открыл глава Пскова, председатель Псковского регионального отделения ООО «ВСМС» Иван Цецерский.

Участников совещания поприветствовал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что глава государства сегодня уделяет приоритетное внимание институту местного самоуправления. Именно от тех людей, которые работают на местах, от их компетентности зависит выполнение главной задачи - повышения качества жизни граждан.

«В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович сформулировал масштабную программу пространственного развития Российской Федерации», - напомнил врио губернатора.

Он отметил, что реализация этой программы во многом зависит от работы органов местного самоуправления. «Уметь слушать и слышать людей - наша первоочередная задача», - заключил Михаил Ведерников, предложив участникам совещания плодотворной работы.

Председатель ООО «ВСМС», председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко в своем выступлении рассказал о проблемах, которые существуют в местном самоуправлении и об исполнении 131-го федерального закона. В частности, он обратил особое внимание на коммерческие долги муниципалитетов и банкротство муниципальных ресурсоснабжающих организаций.