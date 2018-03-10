Общество

В Великих Луках определены финалисты конкурса «Ученик года - 2018»

В Великих Луках определены финалисты городского конкурса среди обучающихся «Ученик года - 2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города Великие Луки, всего на конкурс было подано 13 заявлений.

С февраля по март на сайте «Великолукское образование» в рубрике «Ученик года» были размещены материалы о каждом участнике. Конкурсанты написали эссе по теме «Роль дополнительного образования в жизни старшеклассника», предоставили свои портфолио.

12 марта состоялся интеллектуальный турнир в формате интеллектуальной игры «Медиа-азбука». Портфолио и эссе конкурсантов оценивало жюри в составе 14 человек. По итогам работы членов жюри в финал конкурса «Ученик года» вышли 5 конкурсантов, набравших наименьшее количество суммы мест конкурсных испытаний:

- Семен Быстров, обучающийся 11 класса МБОУ Гимназия;

- Мадина Махкамова, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №5;

- Никита Крюков, обучающийся 11 класса МАОУ «Кадетская школа»;

- Валерия Шломяк, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №9;

- Валерия Смекалова, обучающаяся 10 класса МАОУ «Лицей №11».

Финал конкурса состоится 24 марта на базе МБУК «Городской Дом культуры имени Ленина».