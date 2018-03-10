Общество

Участковая избирательная комиссия будет работать на выборах 18 марта в здании новой школы в Борисовичах

Участковая избирательная комиссия №158 будет работать на президентских выборах 18 марта в здании Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель ТИК Псковского района Анна Садовникова, в день выборов на данный участок придут голосовать жители домов, расположенных на ул. Балтийская, Егорова, Михайловская, а также избиратели, проживающие в ЖК «Европа» и «Победа».

Вход на избирательный участок - с центрального входа в школу.

«Мы задействуем новую школу для проведения выборов во второй раз. Впервые там был организован избирательный участок на сентябрьских выборах», - напомнила Анна Садовникова. По ее словам, школа очень удобна для организации работы УИК. «Обеспечен хороший подъезд, хорошее, светлое помещение. Кроме того, участок полностью приспособлен для маломобильных групп населения. Закуплено новое оборудование для голосования - кабинки и урны», - заключила председатель ТИК Псковского района.

Телефон УИК №158 - 59-07-08.

Адрес: ул. Балтийская, 5-б.