Общество

Председатель ООО «ВСМС»: Видно, что Псков развивается и устремлен в будущее

«Видно, что Псков развивается и устремлен в будущее», - заявил председатель ООО «ВСМС», председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своими впечатлениями от города он поделился в ходе расширенного заседания Псковского регионального отделения Всероссийского совета по местному самоуправлению.

Олег Мельниченко поблагодарил псковичей за радушный прием. Он отметил, что впервые приехал на Псковщину. «Псковская земля - это исторический центр страны, место, откуда есть пошла Русская земля. Пребывание здесь для меня является очень знаковым», - сказал он, подчеркнув, что по образованию является историком и ему не безразлична история государства.

Огромное впечатление на председателя ООО «ВСМС» произведи памятники Пскова. «Приятно, что все это поддерживается в достойном состоянии. Это основа, в том числе и экономики региона, так как огромное количество туристов желает посетить Псков. Хочется отметить и состояние гостиничного комплекса. Видно, что город развивается и устремлен в будущее», - заключил он.