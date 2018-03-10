Общество

Замглавы Великих Лук: Институт общественных советников - не бумажный проект, а живой

«Институт общественных советников главы - не бумажный проект, а живой», - заявил заместитель главы Великих Лук Николай Андросович в ходе расширенного заседания Псковского регионального отделения Всероссийского совета по местному самоуправлению. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он поделился с участниками мероприятия опытом вовлечения жителей в решение вопросов местного значения.

Николай Андросович напомнил, что институт общественных советников при главе Великих Лук создан в конце 2016 года. В южной столице региона самими горожанами было избрано 357 общественных помощников. «Это уважаемые люди, которые своим трудолюбием и талантом поднимают на новый уровень взаимодействие между гражданами и органами местного самоуправления», - пояснил он.

Замглавы Великих Лук рассказал, что общественные советники Великих Лук активно участвуют в реализации партийного проекта «Городская среда», в рамках которого в прошлом году было обустроено 14 дворов. В этом году в планах по благоустройству - 17 дворов и 3 общественных пространства.

Институт общественных помощников был задействован и при формировании бюджета города на трехлетний период. Для общественных помощников был проведен специальный семинар о бюджетном законодательстве и общем принципе формирования главного финансового документа города.

«Люди почувствовали, что они - настоящие хозяева своего города, своего двора», - заключил Николай Андросович.

По итогам рассмотрения вопроса члены Псковского регионального отделения члены ВСМС приняли решение направить великолукский проект на всероссийский конкурс лучших муниципальных практик.