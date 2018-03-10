Общество

Иван Цецерский заявил о необходимости федеральной поддержки муниципалитетов в вопросе исполнения предписаний контрольных органов

Глава города Пскова, председатель Псковского регионального отделения ООО «ВСМС» Иван Цецерский заявил о необходимости федеральной поддержки муниципалитетов в вопросе исполнения предписаний контрольных органов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проблему нехватки средств на исполнительное производство он поднял в ходе расширенного заседания Псковского регионального отделения Всероссийского совета по местному самоуправлению.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день на исполнение требований контрольно-ревизионных органов Пскову требуется порядка 350 млн рублей, в бюджете заложено всего 10 млн. «В этом вопросе необходима общефедеральная поддержка всех муниципальных образований», - высказал мнение Иван Цецерский.

Председатель ООО «ВСМС», председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко высказал мнение о том, что данную ситуацию нужно исправлять на законодательном уровне, в том числе с помощью направления НДФЛ в муниципальные бюджеты.

Иван Цецерский рассказал о реализации контрольных полномочий представительного органа и главы муниципального образования на примере Пскова. Особое внимание он обратил на новшествах, которые используется псковскими ОМСУ. В частности, с нового года в городе формируется единый реестр обращения граждан, который позволяет не упустить ни один из вопросов и поднимать их, в том числе, при формировании бюджета города.

Кроме того, глава Пскова поделился опытом работы в социальных сетях. В группе «Контроль. Псков» в Фейсбуке на сегодняшний день состоит более 4 тысяч человек. Участники сообщества оставили уже 1543 сообщения, каждое из которых отрабатывается контрольным отделом Псковской городской Думы.

Информация о муниципальной практике Пскова по реализации контрольных полномочий будет направлена во все районы Псковской области, а также в ООО «ВСМС».