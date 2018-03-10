Общество

Порховский депутат: Власть учтет мнение порховичей по «мусорному вопросу», иначе зачем нужна такая власть?

Депутат Собрания депутатов Порховского района Михаил Васильев убежден, что власти псковского региона учтут результаты опроса, который будет проведен 18 марта среди жителей муниципалитета по «мусорному вопросу». Свое мнение на этот счет он высказал в интервью Псковской Ленте Новостей.

«Я поддерживаю инициативу проведения этого опроса, так как ранее местные жители выразили недоверие по поводу рамок, в которых сейчас работает порховский полигон. По сути, людей ввели в заблуждение, пообещав, что этот полигон будет использоваться только для жителей Порхова и его окрестностей. Никто не ожидал и не хотел видеть на этом полигоне такой объем мусора, который начал туда свозиться», - напомнил депутат. При этом он заметил, что порховский полигон не рассчитан на такие объемы отходов, хотя исследования показывают, что все в норме.

«Я считаю, что в текущей ситуации это противоречие можно попытаться решить только путем выяснения мнения граждан с привлечением широкого круга местных жителей», - отметил Михаил Васильев, добавив, что как депутат и как местный житель поддерживает инициативу врио губернатора Михаила Ведерникова и ОНФ по проведению опроса и обязательно примет в нем участие.

Парламентарий уверен, что мнение порховичей, которое будет выявлено в ходе опроса 18 марта, будет учтено региональными властями. «Если есть такая инициатива сверху, люди пришли на участок, проголосовали на президентских выборах, а потом подошли к пункту анкетирования и ответили на вопросы по полигону ТКО, и после этого власть поворачивается к ним спиной, как вы думаете, нужна такая власть? Я думаю, что нет», - заявил Михаил Васильев, добавив, что инициатива Михаила Ведерникова по проведению данного опроса лежит в плоскости интересов граждан.