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«Мусорную» проблему нам придется решать самим, никто нам не поможет - Александр Котов

13.03.2018 14:23|ПсковКомментариев: 4

«Мусорную» проблему нам придется решать самим, никто нам не поможет. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Приемлемый вариант мы должны определить сами», - подчеркнул он.

Александр Котов напомнил, что в администрации области создана рабочая группа по данному вопросу, которую возглавил врио губернатора Михаил Ведерников.

«В этих условиях любым политическим партиям звать людей на баррикады было бы неправильно, надо искать места, где мы будем утилизировать отходы, которые останутся после переработки. Другого выхода нет. Все политики это понимают и никого на баррикады не зовут. Мы все ищем решение проблемы, причем, стараемся делать это в кратчайшие сроки», - добавил спикер областного Собрания.

Теги: #тбо #полигон ТБО #мусорный полигон #свалка #мусорный хайп #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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