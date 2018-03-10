Общество

Олег Мельниченко: От нашей активности зависит наша дальнейшая судьба

«От нашей активности зависит наша дальнейшая судьба», - заявил председатель ООО «ВСМС», председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, завершая расширенное заседание Псковского регионального отделения Всероссийского совета по местному самоуправлению. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Олег Мельниченко пообещал сделать все возможное, чтобы решать и «расшивать» проблемы российского местного самоуправления.

Председатель ООО «ВСМС» призвал представителей МСУ не молчать. «Если мы будем правильно ставить вопросы, там, где надо и когда надо, то будет и соответствующий результат», - сказал он.

«Мы находимся на определенной рубежности и в развитии нашего государства. Переход в новое качество был обозначен 1 марта. Дальше все будет идти по нарастающей. Мы обречены на использование всех внутренних ресурсов, которые мы часто не замечаем и не используем. Речь идет и об экономических ресурсах, и о человеческих. Если все правильно сойдется в одной точке, то никто нам жить долго и счастливо не помешает», - заключил Олег Мельниченко.