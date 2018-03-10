Общество

Александр Котов: На выборах президента нужно как никогда проявить свою гражданскую позицию

На выборах президента нужно как никогда проявить свою гражданскую позицию. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Я приглашают всех вас на избирательные участки, - обратился Александр Котов к избирателям. - Приходите с семьями, зовите друзей, родных и близких. Мы выбираем лидера государства, мы связываем наши надежды с работой президента. Нужно как никогда проявить свою гражданскую позицию и реализовать свое право».

Он выразил надежду, что жители Псковской области будут активными в этом вопросе, и результаты явки в регионе будут высокими.