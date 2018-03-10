Общество

Александр Котов объяснил, почему Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию так много внимания уделил обороне

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) объяснил, почему президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию так много внимания уделил обороне.

«Наша страна к войне не готовится, наша страна готовится себя защищать», - убежден Александр Котов.

Он напомнил, что США и страны НАТО, опасаясь угрозы со стороны Ирана, разместили в Европе, рядом с границами РФ, систему противоракетной обороны. «Их решение тогда никто не критиковал», - добавил спикер областного Собрания.

По его мнению, усиление обороноспособности России сегодня - это ее ответ на размещение системы ПРО в Европе.