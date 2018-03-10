Общество

101 семья Псковской области обратилась в органы соцзащиты за выплатами при рождении первого ребенка

101 семья Псковской области обратилась в органы соцзащиты за выплатами при рождении первого ребенка. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные Государственного управления социальной защиты населения Псковской области были озвучены на состоявшемся 13 марта круглом столе, посвященном инициативам президента РФ по улучшению демографической ситуации в стране.

Закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенца президент РФ Владимир Путин подписал 28 декабря. В Псковской области данные выплаты начались с 1 января текущего года. Федеральный центр согласовал псковскому региону выделение на эти цели 77 млн рублей. На сегодняшний день на выплаты за первенца в псковском регионе потрачено 1,7 млн рублей. Размер выплаты в регионе установлен с учетом прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года и составляет 10 622 рубля.

Эта выплата предоставляется семьям с доходом на каждого члена семьи ниже суммы в 17 тысяч 977 рублей.

«По прогнозам мы ожидаем, что в 2018 году в Псковской области родится порядка 2375 детей. По состоянию на 1 марта родилось 299 первых детей. В органы соцзащиты за получением выплаты обратилась 101 семья», - пояснили в управлении соцзащиты.